Şişli'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi
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Şişli'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

Şişli'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de merdivende yürüyen kadının görüntülerini çekerek taciz ettiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Şişli'de merdivende yürüyen kadının görüntülerini çekerek taciz ettiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy metrobüs durağındaki merdivenlerde C.K., isimli şüphelinin cep telefonuyla önündeki kadının görüntülerini çektiğini söyleyen bir kişi, şüpheliyi uyararak mağdura durumu bildirdi.

Şüpheli ile bu kişiler arasında çıkan tartışmanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur Ö.Y'nin şikayetçi olması üzerine C.K'yı gözaltına aldı.

Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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