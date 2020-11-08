Şişli'de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Şişli'de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

08.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:31
Şişli'de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ'de bir iş yerinden 2 bin şişe ithal içki çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ'de bir iş yerinden 2 bin şişe ithal içki çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Halil Rıfat Paşa

Mahallesi'ndeki bir iş merkezinden 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, 7 Kasım'da şüpheli B.Ö'yü yakaladı. Zanlının Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde sakladığı tespit edilen çalıntı 1500 şişe şarap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.


Şişli'de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Şişli'de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Şişli'de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bağış

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