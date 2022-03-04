Şişli'de bir inşaatta erkek cesedi bulundu
AA, İlyas Kaçar - Güncel
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Şişli'de, bir inşaat alanındaki içi su dolu çukurda erkek cesedi bulundu.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir inşaat alanındaki içi su dolu çukurda erkek cesedi bulundu.
Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bina inşaatı alanında içi su dolu çukurda hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, çukurdaki suyu boşalttıktan sonra cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Yapılan incelemede, cesedin 17 yaşındaki Fatih Savaş'a ait olduğu belirlendi.
Savaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.???????
AA / İlyas Kaçar - Güncel