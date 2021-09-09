Şişli'de bir günde iki eve giren hırsız yakalandı

Şişli'de evlere girerek bilgisayar, cep telefonu, banka kartlarını çalan hırsız, kısa sürede yakalandı.

Şişli'de evlere girerek bilgisayar, cep telefonu, banka kartlarını çalan hırsız, kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın hırsızın eve girme anı ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Şişli'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlere dadanan hırsız birer gün arayla aynı mahallede birden fazla eve girerek dizüstü bilgisayar, cep telefonu, banka kartları ve bir miktar para çalarak kaçtı. İhbar üzerine sokağa gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, hırsızın A.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsız A.Y. İstiklal Mahallesinde polis ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen hırsız, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın hırsız A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızın evlere girme anı ve sonrasında kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı