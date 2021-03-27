Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada Kameralara yansıyan olayda 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Şişli'de bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı.

Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi

Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada

Kameralara yansıyan olayda 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL - Şişli'de bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de 24 Mart günü bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan güvenlik kameraları incelemesinde tespit edilen D.B. ile V.B. isimli şüpheliler, 25 Mart günü Üsküdar'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler 26 Mart tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin apartmana girişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada
Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada
Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada
Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Süleyman Soylu Vladimir Putin Erkan Kandemir
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de hırsızlık şüphelileri kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:32:57. #1.14#
title