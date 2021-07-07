Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de 7 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de 7 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın en üst katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bina tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinleri evlerine geri döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Şişli'de kasığından vurulan şahsın, uzun namlulu silahlarla 15 kişilik grup halinde mekan bastığı görüntüler ortaya çıktı
Şişli'de kasığından vurulan şahsın, uzun namlulu silahlarla 15 kişilik grup halinde mekan bastığı görüntüler ortaya çıktı
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Yangında mahsur kalan komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi
Yangında mahsur kalan komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 22:36:53. #1.16#

title