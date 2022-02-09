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Binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

İhlas Haber Ajansı, Yunus Emre Şeker - Güncel
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Şişli'de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü. Duvardan kopan parçalar ön binanın zemin katındaki dairenin önüne düştü. Daire sakini, "Arka binadaki duvar çöktü ve bizim bahçemize düştü. Şu an tehlike var" dedi.

Şişli Fulya Mahallesi Kozacık Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında mahalle sakinleri şiddetli bir gürültüyle uyandı. Vatandaşlar, 7 katlı binanın arka cephesindeki bahçe katının toprak bölümünün duvarla birlikte çöktüğünü gördü. Bahçeden kopan toprak ve betonların istinat duvarından aşağıya dökülerek yan binanın zemin katına düştüğü görüldü.

"DUVAR ÇÖKTÜ VE BAHÇEMİZE DÜŞTÜ"

Çöken duvarın parçalarının ve toprakların dairesinin önüne düştüğünü ve tehlike içinde olduklarını söyleyen Aziz Şaymanov, "Gece saatlerinde bir ses geldi. Çıkıp baktığımızda bizim bahçeye komple taş duvarın düştüğünü gördüm. Arka binadaki duvar çöktü ve bizim bahçemize düştü. Şu an tehlike var" dedi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/ İHA)

Binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

Binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

Binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

Binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

Binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Güncel

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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