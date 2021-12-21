Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta bir binanın giriş katındaki elektrik kablolarının tutuşması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşurken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir kadını binadan çıkardı. Sağlık ekipleri kadına ve yangın esnasında dışarı çıkarken merdivenlerden düşerek hafif yaralanan bir kişiye ayakta müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.