Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta bir binanın giriş katındaki elektrik kablolarının tutuşması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşurken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir kadını binadan çıkardı. Sağlık ekipleri kadına ve yangın esnasında dışarı çıkarken merdivenlerden düşerek hafif yaralanan bir kişiye ayakta müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title