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Şişli'de bir araç dükkana daldığı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de bir araç dükkana daldığı o anlar kamerada

Şişli'de bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan bir dükkana daldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan bir dükkana daldı. Yaşanan kazada şans eseri yaralı bulunmazken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece Şişli Ortaklar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde ilerleyen sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir dükkana daldı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan dükkana dalması yer alıyor. - İSTANBUL

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Haber: Şişli'de bir araç dükkana daldığı o anlar kamerada - Haberler
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