Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14

Şişli'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.



Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.



Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi.

Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.

Kaynak: AA