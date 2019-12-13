Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi
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Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

Şişli'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14
Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.


Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.


Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi.

Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.

Kaynak: AA
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