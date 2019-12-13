Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

13.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:26

Şişli'de bir binanın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.

Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

TEDAŞ ekipleri, önlem amaçlı sokaktaki elektriği kesti.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili bina çatısındaki çökmenin nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA