Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

13.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:40

Şişli'de bir binanın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kurtarılan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA