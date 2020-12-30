Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
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Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti

30.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:26

Şişli'de özel bir tıp merkezinde hemşire bıçakla rehin alan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Şişli'de özel bir tıp merkezinde hemşire bıçakla rehin alan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de özel bir tıp merkezine gelen bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan etraftakilere tehditler yağdırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı olayda saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti
Şişli'de tıp merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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