Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şişli'de beton mikserinin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

08.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:04
Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'de beton mikserinin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu'na beton mikseri çarptı. Çarpma sonucu beton mikserinin altında kalan kardeşler ağır yaralandı.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakında bulunan bir hastaneye sevk edilen Hasan Danacıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, yaralı Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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