Şişli'de berberde gasp girişiminde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Şişli'de berberde gasp girişiminde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

HASAN YILDIRIM / Şişli'de Nijerya asıllı Türk vatandaşını bıçak ile gasp etmeye çalışan kişi, adliyeye sevk edildi.

Şişli'de berberde gasp girişiminde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi
18.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:17

HASAN YILDIRIM/ Şişli'de Nijerya asıllı Türk vatandaşını bıçak ile gasp etmeye çalışan kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.K'nin yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenildi.

Şişli, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde dün saat 22. 00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, motosiklet kasklı A.K. adlı kişi, işlettiği berber dükkanında bir arkadaşıyla oturan Nijerya asıllı Türk vatandaşı S.M'ye bıçak çekerek gasp etmeye çalıştı. Arkadaşına bıçak çekildiğini gören O.M. ise berberin kapısını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Berberde kapalı kalan şüpheli, kısa sürede olay yerine gelen Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K'nin yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten şüpheli A.K. adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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