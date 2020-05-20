ŞİŞLİ'DE BAYRAM ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
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ŞİŞLİ'DE BAYRAM ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

ŞİŞLİ'de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

ŞİŞLİ'DE BAYRAM ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
20.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:23
ŞİŞLİ'de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.  

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Kuştepe Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara motorize yunus ekipleri,  Özel Harekat polisi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ceviz adındaki narkotik köpeği de katıldı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde, bir miktar bonzai, 33 extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 2 bin 230 lira para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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