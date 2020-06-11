ŞİŞLİ'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olay, Şişli Hasret Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Elif A. isimli sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Elif A.'nın arkadaşı, "Haberi alır almaz yardım için geldik. Yaralı arkadaşımız tedbiren hastaneye gitti. Dalgınlığına gelmiş. Sanırım virajı alamayarak, bariyerlere çarpıp takla atmış. Sarsılmış durumdaydı biraz. Ancak genel durumu iyiydi" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA