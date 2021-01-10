ŞİŞLİ'DE BANKAYA GİREN HIRSIZLAR ELEKTRİKLİ ISITICI ÇALDI (1)

Şişli Halaskargazi Caddesi 218 numaradaki bankaya giren hırsızlar, bankanın içinde bulunan elektrikli ısıtıcı ve portatif engelli rampasını çalıp kaçtı. Olay 08.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli bankanın sürgülü kapısını zorlayarak açtı. Alarmın çalması üzerine hızla içeride bulunan elektrikli ısıtıcı ve portatif engelli rampasını alıp kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin bankadaki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri -Polis araçları

-Polislerin çalışmaları

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı