Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
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Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi

10.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:35
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi

ŞİŞLİ'de, paslanan aydınlatma direği kökünden koparak park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

ŞİŞLİ'de, paslanan aydınlatma direği kökünden koparak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil hasar gördü. Direğin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 

Olay, Ergenekon Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım kenarında bulunan aydınlatma direği, paslanan kök kısmından koparak caddeye doğru devrilmeye başladı. Direk, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilerek, caddeye düşmeden durabildi. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. 

Bir iş için geldiği caddede park ettiği otomobilinin üzerine direk devrildiğini gören kadın sürücü manzara karşısında şoke oldu. Bir süre kendine gelemeyen sürücüyü yakınları teskin etti.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, kaza yerini emniyet şeridiyle kapattı. Direk daha sonra, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak yol kenarına alındı. Elektrik bağlantısı kesilen aydınlatma direği, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) görevlileri tarafından kaldırıldı.Direğin uzun süredir çürük olduğunu ve defalarca şikayetçi olmalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini söyleyen esnaf Selahattin Çalışkan, "Biz belediyeye direğin çürümüş olduğunu, düşmek üzere olduğunu yazdık. Oğlum dün akşam yazdı. Direk devrildi, yaralı yok, araç hasar gördü" diye konuştu. 

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAydınlatma direğinin otomobilin üzerine devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kadının geçmesinden kısa bir süre sonra direk caddeye doğru devrilmeye başlıyor. Direk, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrilerek, caddeye düşmeden duruyor.

- İstanbul
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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