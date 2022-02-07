Şişli'de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Şişli'de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şişli'de yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İnönü Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin denetimleri sırasında O.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ayakkabıya zulalanmış 2.9 gram bonzai ele geçirildi. Öte yandan Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan kontrollerde O.K. isimli şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahsın uyuşturucu maddeyi Esenyurt'ta bir kişiden aldığı belirlendi. B.B. ve Z.K. isimli kadınlar ve A.Y. isimli şahıs, tarafından Esenyurt'ta yakalandı. Zanlıların adresinde yapılan aramalarda 65 gram bonzai, 14.6 gram eroin, 61 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 0.7 gram esrar, 14.9 gram sıvı uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu ve bin 245 TL para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan O.T. ve O.K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.B., Z.K. ve A.Y. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Şişli'de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu, Bonzai, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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