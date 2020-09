Şişli'de ayakkabı deneyen müşterinin cep telefonunu böyle çaldı ŞİŞLİ'de bir hırsız AVM'de ayakkabı deneyen müşterinin cep telefonunu çaldı.

Olay 6 Eylül Pazar günü Şişli'de bulunan AVM'de meydana geldi. AVM'ye ayakkabı satın almak için gelen O.E. ayakkabıları denediği sırada yanına bir kişi yaklaştı. Ayakkabılara bakan adamın telefonunu alan hırsız telefonu çantasına koyarak mağazadan ayrıldı. Telefonunun bıraktığı yerde bulamayan O.E. karakola girerek telefonunun çalındığını söyledi. Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri mağazaya giderek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızın Cezayir uyruklu O.H. olduğunu tespit etti. O.H. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızın daha önceden de aynı bölgede gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu ve tutuklandığı anlaşıldı. Cezayir uyruklu O.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

