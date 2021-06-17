Şişli'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu

Şişli'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene ayağı sıkışan süs köpeği itfaiye ve güvenlik görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şişli'de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene ayağı sıkışan süs köpeği itfaiye ve güvenlik görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şişli Osmanbey'de bir kişi süs köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin ayağı merdivenlere sıkıştı. Köpeğin yardımına önce çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. İhbar üzerine metroya gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada yürüyen merdivenin vidaları gevşetilerek köpek kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan köpek veterinere götürüldü. - İSTANBUL

Şişli'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Bilgisayarının çalındığını iddia eden adamın, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girdiği ortaya çıktı
Bilgisayarının çalındığını iddia eden adamın, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girdiği ortaya çıktı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Bergen Ezgi Mola Müge Anlı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şişli'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 09:23:24. #1.16#

title