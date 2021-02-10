Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği

10.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:54
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği

ŞİŞLİ, Maçka'da AVM'nin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ŞİŞLİ, Maçka'da AVM'nin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Eski eşya ve lastiklerin yanması nedeniyle yoğun duman oluştu.

Şişli, Maçka'da AVM'nin bahçesinde lastiklerin ve eski eşyaların olduğu yerde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafa yayıldı. Yanan lastikler nedeniyle etrafta yoğun duman oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


- İstanbul
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği
Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Buse Varol Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de avm'nin bahçesinde yangın paniği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 13:54:11. #1.16#
title