Şişli'de Atık Malzemelerin Toplandığı İş Yeri Alev Alev Yandı(Geniş Haber)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ara ara patlama seslerinin duyulduğu yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İnönü Mahallesi Çarık Sokak'ta bulunan atık malzemelerin toplandığı bir iş yerinde saat 23: 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tek katlı binanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDEBİLMEK İÇİN DUVARLARI KIRDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında, elektrik direğinde ve iş yerinin içinde meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için yanan binanın yanında bulunan otoparkın duvarından atlayarak içeri girdi. Alevlerin her geçen dakika büyümesi nedeniyle ekipler otoparkın duvarında delik açarak yangına müdahale etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin iki sokaktan müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alınabildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı olayda, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-iftaiyenin olay yerine gelmesi

-Alev alev yanan hurdalık

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-İtfaiye ekiplerinin duvardan atlaması

-Balyozla duvarın kırılması

-Yanan binada meydana gelen patlama sesleri

-Elektrik direğinde meydana gelen patlamalar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2019 - 00.21 Haber Kodu : 190320004

Kaynak: DHA