Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yaptı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe Güvenlik, Asayiş, Yunus ve Devriye Ekipleri katıldı.

85 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, denetimler yapıldı.

733 kişi ile 150 motosiklet ve 265 aracın polis ekiplerince sorgulamasının yapıldığı uygulamada, aranan 1 kişi yakalandı, trafik yönünden 5 bin 263 lira idari ceza uygulandı, 326 kadına KADES ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer