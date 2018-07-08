Şişli'de Asayiş Uygulaması

Şişli'de önceden belirlenen adreslerdeki ev ve iş yerleri ile şüpheli görülen araç ve şahıslara yönelik genel asayiş uygulaması başlatıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelindeki çok sayıda noktada gerçekleştirilen uygulamaya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve polis helikopteri de destek veriyor.

Özel eğitimli K9 köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada, belirlenen ev ve iş yerlerinde uyuşturucu maddeye yönelik arama yapılıyor.

Cadde ve sokaklardaki şüpheli görülen araçların da durdurularak arandığı uygulamada, şüpheli görülen şahısların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, yapılan aramalar sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.