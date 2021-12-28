Şişli'de asayiş denetimi yapıldı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında kadınlara bilgi verilirken, ilçedeki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimini sürdürdü.

Öte yandan ekipler, bir araçta tabanca şarjörü ve mermiler ele geçirdi, sürücüye cezai işlem uyguladı.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet