Şişli'de asayiş denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de asayiş denetimi yapıldı

Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında kadınlara bilgi verilirken, ilçedeki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimini sürdürdü.

Öte yandan ekipler, bir araçta tabanca şarjörü ve mermiler ele geçirdi, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Şişli'de asayiş denetimi yapıldı

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title