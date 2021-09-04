Şişli'de asayiş denetimi
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Şişli'de asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de polis ekiplerince 4 noktada denetim gerçekleştirildi.

Şişli'de polis ekiplerince 4 noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan şüpheli araçlar didik arandı, bazı şahıslarım GBT'leri sorgulandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, 4 noktada 85 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Güvenlik şube, asayiş, Yunus ve özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde şüpheli araçlar durduruldu. Araçların didik didik arandığı uygulamada bazı kişilerin de üstleri aranarak GBT'leri sorgulandı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için bilgilendirme çalışması da yapan ekiplerin denetimleri gün boyu sürdüreceği öğrenildi.

(Sema Demir - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Şişli'de asayiş denetimi
Şişli'de asayiş denetimi
Şişli'de asayiş denetimi
Şişli'de asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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