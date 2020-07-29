Şişli'de asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Şişli'de asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ŞİŞLİ'de asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Şişli'de asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
29.07.2020 21:40 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:42

ŞİŞLİ'de asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı. 

Olay, Halaskargazi Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı apartmanda asansöre binen 3 kişi, giriş katı ile 1'inci katın arasında mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarı kırarak 3 kişiyi kurtardı. 


Kaynak: DHA

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