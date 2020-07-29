ŞİŞLİ'DE ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Şişli'de asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.
29.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:42
Şişli'de asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.
Olay, Halaskargazi Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı apartmanda asansöre binen 3 kişi, giriş katı ile 1'inci katın arasında mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarı kırarak 3 kişiyi kurtardı.
Kaynak: DHA