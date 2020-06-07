Şişli'de aranan şahıslara ve torbacılara yönelik operasyon
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Şişli'de aranan şahıslara ve torbacılara yönelik operasyon

Şişli'de aranan şahıslara ve torbacılara yönelik operasyon -Operasyona özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri destek verdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli'de özel harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla aranan şahıs ve torbacı diye tabir...

07.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:25

Şişli'de aranan şahıslara ve torbacılara yönelik operasyon

-Operasyona özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri destek verdi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli'de özel harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla aranan şahıs ve torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçedeki aranan şahıslara ve 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Aranan şahıslar ve torbacılarla ilgili tespiti yapılan çok sayıda adrese koordineli bir şekilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı suçlardan toplam 19 kişiye adli işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, adreslerden ruhsatsız tabancalarla birlikte çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde narkotik köpeği aramalara katıldı. Ayrıca ilçede trafikte uygulama yapan ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şişli'de aranan şahıslara ve torbacılara yönelik operasyon

Kaynak: İHA

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