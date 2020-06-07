ŞİŞLİ'DE ARANAN 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİŞLİ'DE ARANAN 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ŞİŞLİ'de uyuşturucu satıcıları ile aranan kişilere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle MücadeleŞube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,...

07.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:22

ŞİŞLİ'de uyuşturucu satıcıları ile aranan kişilere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele

Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler

Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Şişli'de madde satıcıları (torbacılar) ile aranan şahıslara yönelik adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildi, aranan 19 kişi gözaltına alandı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

ŞİŞLİ'DE ARANAN 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Operasyon Aleyna Çakır George Floyd
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE ARANAN 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 18:23:31. #1.15#
title