ŞİŞLİ'DE ARANAN 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ŞİŞLİ'de uyuşturucu satıcıları ile aranan kişilere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle MücadeleŞube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,...

ŞİŞLİ'de uyuşturucu satıcıları ile aranan kişilere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele

Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler

Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Şişli'de madde satıcıları (torbacılar) ile aranan şahıslara yönelik adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, 1 kurusıkı silah ele geçirildi, aranan 19 kişi gözaltına alandı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA