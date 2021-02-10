ŞİŞLİ'DE ARACI ÇALINAN KİŞİ POLİSİN ISRARLI TAKİBİ İLE OTOMOBİLİNE KAVUŞTU

Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de bir eve giren hırsız, araba anahtarını cüzdanı alarak kaçtı. Evden çaldığı anahtar ile kapı önündeki arabayı çalan iki hırsız, bir süre gezdikten sonra Araç Takip Sistemi'nden takip edildi. Anlık konumları polise bildirilen hırsızlar, yakalanacaklarını anlayınca arabayı bırakarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Feriköy 'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feriköy'de arkadaşında kalan Tugay Yıldırım sabah uyandığında araba anahtarını ve cüzdanını yerinde bulamadı. Kapıya çıktığında arabasının yerinde olmadığını gören Yıldırım, polise haber verdi. Araç Takip Sistemi'nden aracın nerede olduğunu tespit eden Yıldırım, konumu polise bildirdi. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ'NDEN ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİGPRS takibinde aracın Fatih'e oradan da Şişli'ye yöneldiğini gören ekipler otomobili takibe aldı. Beyoğlu ara sokaklarda polisi atlatmaya çalışan iki hırsız, uzun süre kaçmaya çalıştı. Bir an olsun takibi bırakmayan polis ekip aracının lastiği patladı. Polisler araçtan inerek hırsızları yaya olarak kovaladı. Kaçamayacaklarını anlayan iki hırsız çalıntı aracı Hacıahmet Bostanı Sokak üzerinde bırakarak kaçtı. Otomobili ele geçiren polisler, araç sahibine haber verdi. Hırsızların parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdiği ve çorapları kaçarken bıraktığı tespit edildi. Otomobil çekici ile emniyet otoparkına çekildi.

POLİSLER İLE İRTİBATTAYDIK

İfade vermek için polis merkezine gelen Tugay Yıldırım "Ben dün akşam Feriköy'de arkadaşımda kaldım. Sabah uyandığımda arabamın anahtarının sehpada olmadığını fark ettim. Evden kol saatimi, cüzdanımı ve arabanın anahtarını ve çantamı alarak kaçmış. Apartmanda da üzerini değiştirerek kaçmış. Arkadaşımı uyandırdım. Aşağıya indik aracım yerinde yoktu. Hemen polise haber verdim. Aracımda GPRS vardı. Otomobilin anlık konumunu polise bildirdim. Polisler çok yardımcı oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı