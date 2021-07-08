Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | Güncel

Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı Şişli'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Şişli'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Şişli'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağışa beraber yollarda kısa sürede su birikintileri oluşurken yağmur kısa süre sonra dindi.

Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Şişli'de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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