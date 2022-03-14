Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 5 katlı  bir binanın 2'nci katında  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Baysungur  Sokak üzerinde bulunan 5 katlı  binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. O sırada binada bulunan vatandaşlar binadan yükselen alevleri fark ederek binayı boşalttı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de bu sırada çevrede bulunan vatandaşları binadan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede büyüyen yangında, daire alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Alevlere teslim olan daire ve apartmandakilerin yaşadığı panik, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title