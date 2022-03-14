Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. O sırada binada bulunan vatandaşlar binadan yükselen alevleri fark ederek binayı boşalttı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de bu sırada çevrede bulunan vatandaşları binadan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.