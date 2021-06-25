Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de bir iş merkezinin girişinde alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada bir adam, kasığından silahla vuruldu.

Şişli'de bir iş merkezinin girişinde alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada bir adam, kasığından silahla vuruldu. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Fulya'da meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir iş merkezine gelen D.G., alacak-verecek davası nedeniyle kimliği belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek yerini kavgaya bırakması üzerine silahını çeken şahıs, D.G.'ye tabancayla birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri D.G.'nın kasığına isabet etti. Olayın ardından saldırgan şahıs otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı D.G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis saldırganın peşinde

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yerdeki kovanlar ve bir mermi, delil torbasına konulduktan sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, yaralı D.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı olayla ilgili saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Şişli'de alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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