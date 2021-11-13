Son dakika haber! Şişli'de akrobatik kablo hırsızlığı kamerada

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de akrobatik kablo hırsızlığı kamerada

İnternet kablosunu koparmak için arkadaşının sırtına basıp zıpladı

İSTANBUL - Şişli'de internet kablosunu asılarak koparmaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca arkadaşının sırtına basıp zıplayarak kabloyu koparttı. Hırsızların akrobatik hareket yaparak kabloyu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Şişli Kuştepe'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta gördüğü internet kablolarını gözüne kestiren M.M.O isimli hırsız, yanına çağırdığı arkadaşı Y.Ş ile birlikte kabloların bulunduğu direğin altına gelip asılmaya başladı. Kabloların kopmaması üzerine M.M.O., arkadaşı Y.Ş.'yi yanına çağırarak sırtına çıktı. Kabloyu tutan hırsız arkadaşının üzerinden zıplayarak kabloyu koparttı.

Kabloları hurdacıya satmışlar

Kabloların kopartılarak çalındığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin, hırsızların kimliklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlardan M.M.O. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Y.Ş.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Polis merkezine götürülen hırsızın ilk ifadelerinde kabloları hurdacıya bin 200 TL karşılığında sattıklarını söylediği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri hurdacı S.P.'yi yakalayarak adli işlem başlattığı belirtildi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Şişli'de yaşanan kablo hırsızlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk olarak kabloları asılarak sökmeye çalıştığı, daha sonrada arkadaşının sırtına basıp zıplayarak kabloyu kopartıp çaldıkları görülüyor.