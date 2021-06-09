Şişli'de akademisyene saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de akademisyene saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Şişli'de akademisyene saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da bir grup, Şişli'de akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da bir grup, Şişli'de akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziosmanpaşa 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada basın açıklaması yapan Usta, saldırganın bu eylemi sırasında "Nişantaşı'nda oturamazsın', 'Gaziosmanpaşa'ya git" ifadelerini kullandığını belirterek, bunun kadınlar arasında "ayrımcılık" olduğunu söyledi.

Gaziosmanpaşa halkı olarak bunu asla kabul edemeyeceklerini anlatan Usta, "Bu üslubu ve eylemi, Gaziosmanpaşalı kadınlar ve tüm Gaziosmanpaşa halkı olarak kınıyor ve saldırgan şahsı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz." dedi.

Usta, yapılan bu eylemle halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve ilçenin itibarına zarar veren saldırgan şahsın cezalandırılması için gerekli tüm hukuki işlemleri yapacaklarını aktararak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Basın açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden gruptakiler, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor
Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor
Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz
Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Beren Saat Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şişli'de akademisyene saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:26:32. #1.14#

title