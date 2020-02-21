(Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı
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(Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı

ŞİŞLİ'de iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı.

21.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:34
(Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı
ŞİŞLİ'de iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu. 

, Yenişehir Mahallesi, Saksağan Sokak üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı ahşap binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplerine bildirirken, binalarda bulunanlar tahliye edildi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu. Yangında can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

 BİNALARDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİMahalle sakinlerinden Devrim Akpınar, " Elektrik kontağından çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Çıkardılar. Aileler oturuyordu" ifadelerini kullandı.

(FOTORĞAF)


- Yazar
Kaynak: DHA
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