Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı
Haberler » Güncel » Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı - Haber

Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı

ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (3) (havadan görüntüyle)Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

21.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:28
Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı

'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (3) (havadan görüntüyle)

Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA- 'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede bitişikteki 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şişli'de ahşap binada yangın: alevler 2 binaya daha sıçradı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler