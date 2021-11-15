Şişli'de ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Şişli'de ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyrederken sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 FK 6578 plakalı otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmamın etkisiyle sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde oluşan araç trafiği, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şişli'de ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Şişli'de ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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