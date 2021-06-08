ŞİŞLİ'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
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ŞİŞLİ'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

ŞİŞLİ'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de, 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Şişli'de, 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Apartman boşluğuna dolan dumanlar yüzünden dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi. 

Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 8 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, bazı bina sakinleri, apartman boşluğuna dolan duman nedeniyle korku ve panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi. Evde bebeği olduğunu söyleyen bir apartman sakini pencereden sepet sarkıtarak gaz maskesi istedi. Maske talebini yanlış anlayan bir vatandaşın sepete cerrahi maske koyması dikkat çekti. Apartman boşluğuna dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ve polis ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerinde müdahale ederek oksijen tedavisi uyguladı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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