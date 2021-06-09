Şişli'de 8 katlı apartmanda yangın paniği

Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanda çıktı. Dumanlar binanın tüm katlarını sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan binanın etrafındaki mahalle sakinlerini uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen yaşlı bir adama oksijen verildi. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı