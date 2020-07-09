ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU
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ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU

Şişli'de 72 yaşındaki emekli Georgios Triantafyllidis kredi kartını yatırmak için bankaya gittiği sırada yankesicilerin hedefi oldu.

ŞİŞLİ'DE 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ VATANDAŞ YANKESİCİLERİN HEDEFİ OLDU
09.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:41
Şişli'de 72 yaşındaki emekli Georgios Triantafyllidis kredi kartını yatırmak için bankaya gittiği sırada yankesicilerin hedefi oldu. Omuz atarak 

Triantafyllidis'in dikkatini dağıtan yankesici 690 TL'yi çalarak kayıplara karıştı. 

Şişli, Kurtuluş Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında meydana geldi. Evinden çıkan Georgios Triantafyllidis bankaya kredi kartının borcunu yatırmak için yola koyuldu. Caddede yürüdüğü sırada arkadan gelen bir şüpheli Georgios Triantafyllidis'e omzuyla çarptı. Yaşlı adamın dikkatinin dağılmasını fırsat bilen şüpheli, yaşlı adamın cebindeki 690 TL'yi alarak kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam bir süre sonra soyulduğunu fark ederek polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirlemeye çalıştı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADIM, PARAYI ALIP KAÇTI

Kredi kartı taksitini yatırmak için bankaya gittiğini belirten," Bankaya gidiyordum. Bir kişi arkadan gelip elini cebime sokup paramı aldı. Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra kaçtı gitti. Allah'tan çevrede güvenlik kameraları var. Polis arkadaşlar bakıyorlar şimdi.  Bankaya gidiyordum, kredi kartımın taksitini ödemek için" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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