Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
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Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:15
Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
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