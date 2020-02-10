: Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu (çocuğun görüntüsüyle

10.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:33

ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (2) (çocuğun görüntüsüyle)

Ersan SAN - İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.

Bu arada küçük çocuğun evde dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde küçük kız çalan müzik eşliğinde oynuyor.

Kaynak: DHA

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