ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (1)
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ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (1)

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:03
ŞİŞLİ'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU (1)

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------Olay yerinden görüntüler

 


Kaynak: DHA
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