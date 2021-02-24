Şişli'de 50 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan kadına otomobil çarptı

ŞİŞLİ'de 50 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra aynı noktada bir çok kişinin 50 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp akan trafikte yolun karşısına geçmeleri kameraya yansıdı.

Osmanbey'deki kaza saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. Halaskargazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kadın ve vatandaşlar, yere savrulan yaralının yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu, ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırdı. Yayaya çarpan otomobil sürücüsü de ifade vermek için polis merkezine gitti. Yaşanan kaza sonrası aynı noktada birçok kişinin 50 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp akan trafikte yolun karşısına geçmeleri kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı