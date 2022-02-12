ŞİŞLİ'DE 5 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 5 ayrı otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelinin otomobillerden hırsızlık yapma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de park halindeki otomobilleri hedef alan şüpheli, farklı zamanlarda 5 ayrı otomobilden 4 dizüstü bilgisayar ve bir miktar para alarak kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen görüntülerden hırsızlık şüphelisinin eşkali belirlendi. Kağıthane'de kaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi K.A yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin park halindeki otomobillerden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaklarda park halindeki otomobillere yanaşan şüpheli, araçların kelebek camını açarak içerideki çanta ve dizüstü bilgisayarları alarak kaçıyor.

Hırsızlık suçundan araması olduğu tespit edilen şüpheli, Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.