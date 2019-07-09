Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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